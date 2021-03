Mainz: Aufgrund von Corona musste der ARQUE e.V. alle geplantne Freizeiten für Kinder und Jugendliche mit Spina bifida bis auf Weiteres absagen. Damit die Kinder nicht so traurig sind, bot der Verein das Online-Programm #sofafreizeit an. Dahinter steckte eine Reihe von gemeinsamen Spielen und Aktivitäten. Die Teilnehmer*innen erhielten vorab ein kleines Paket für die jeweiligen Aktivitäten, zum Beispiel ein Teelicht, Zahnstocher und Mini-Marshmallows, um sich am digitalen Lagerfeuer Geschichten zu erzählen. Durch die Soforthilfe von Herzenssache konnten auch Quiz-Abende, Malkurse und Rollstuhl-Sportkurse angeboten werden.

Herzenssache