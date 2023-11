Heilbronn: Modernisierung der psychosomatischen Abteilung

“Eine halbe Karotte” antwortet Lea auf die Frage, was sie gestern gegessen hat. Die 13Jährige wiegt noch 29 Kilo, als sie in die Klinik kommt, die für vier Monate so etwas wie ihr Zuhause wird.

Adobe Stock Auf der psychosomatischen Station der Kinderklinik sehen die Zimmer aus wie übliche Krankenhauszimmer. Doch diese klinisch kühl wirkenden Räume wirken nicht gerade einladend für Kinder und Jugendliche, die oft Wochen und Monate dort verbringen, weil sie Ess- oder Bindungsstörungen haben oder die Schule verweigern. Die vorhandenen Räume sollen deshalb umgestaltet und modernisiert werden. Herzenssache e.V. beteiligt sich mit 50.000 Euro mit einer neuen Ess- und Wohnküche, denn gemeinsame Mahlzeiten sind ein wichtiger Bestandteil der Therapien. Das gemeinsame Essen gibt Struktur und stärkt die Gemeinschaft zwischen den Kindern, anderen Patient:innen, Pflegekräften und Therapeut:innen. Die gesamten Umbaumaßnahmen werden rund 1,5 Mio. Euro kosten und nicht über das Land gefördert. Herzenssache fördert, weil... ... Kinder und Jugendliche auf äußere Krisen ebenso empfindsam reagieren wie Erwachsene und vermehrt Ängste, Despressionen und Essstörungen entwickeln (mehr unter DAK Kinder- und Jugendreport 2023). ... die Stiftung Große Hilfe für Kleine Helden schon mehrfach gefördert wurde und sich über Jahre hinweg als zuverlässiger Projektpartner bewährt hat.