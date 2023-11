Homburg: Mittendrin statt nicht dabei

per Mail teilen

Eine Krebsdiagnose oder Herz-OP bedeuten für Kinder oft eine lange Zeit im Krankenhaus sein zu müssen. Eine Innovation holt sie nun während dieser schweren Zeit aus der Isolation.

Zehn sogenannte Telepräsenz-Avatare ermöglichen es schwerkranken Kindern und Jugendlichen vom Krankenhaus aus, den Anschluss an ihr soziales Umfeld, ihre Stammschule und den Unterricht zu behalten. Herzenssache übernimmt die Anschaffungskosten sowie Personalkosten für die pädagogische Betreuung.

Dazu wird der Avatar auf dem Platz des Kindes im Klassenzimmer installiert und nimmt als Augen, Ohren und Stimme des Kindes am Unterricht teil. Die erkrankten Kinder können mithilfe eines Tablets den Avatar steuern, ihn im Raum bewegen und mit der gesamten Klasse interagieren. So können sie nicht nur dem Unterricht folgen, sondern auch Kontakt mit ihren Freund:innen in der Schule halten. Sie verpassen weniger Unterrichtsstoff und behalten ein Stück Normalität und Alltag bei – morgens Schule, nachmittags Hausaufgaben.