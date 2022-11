Idar-Oberstein: Gemeinsam gesund in den Tag starten

Dunja und die anderen Kindern bedienen sich gerne am reichhaltigen Frühstücksbuffet. Hier können sie in gemütlicher Atmosphäre mit anderen Kindern ins Gespräch kommen.

Das reichhaltige Frühstück zaubert Dunja ein Lächeln ins Gesicht. Dirk Guldner

Um den Auswirkungen der Kinderarmut entgegenzuwirken, möchte der Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen in Idar- Oberstein täglich in seinen Kitas ein für Familien kostenfreies und gesundes Frühstücksbuffet anbieten. Das Angebot gibt es in einigen Einrichtungen bereits und wurde sehr gut angenommen. Nun soll es in allen acht Kitas etabliert werden.

Durch die unterschiedliche Herkunft und Kultur der Familien, wird es für die Kinder umso spannender, die Frühstücksgewohnheiten aus anderen Ländern zu entdecken, gemeinsam neue Lebensmittel zu probieren und sich darüber auszutauschen. So wird in einer geselligen Frühstücksrunde gleichzeitig die Kommunikation und das soziale Miteinander gefördert.