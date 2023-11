Ingelheim: Integration mit allen Sinnen

per Mail teilen

Was Kinder auf einer Flucht erleben, ist schwer vorstellbar. Umso wichtiger sind schöne Erlebnisse im neuen Land. In Ingelheim können nun noch mehr Kinder die Seele baumeln lassen.

Die Kinder- und Jugendfarm in Ingelheim ist seit Jahren ein beliebter Ort zum Erforschen und Entdecken mit allen Sinnen. Herzenssache e.V. unterstützt das Angebot seit vielen Jahren beim Wachsen. Heute befindet sich auf dem Naturgelände eine Werkstatt, ein kleiner Wald und ein Tierbereich. Hier gibt es für Besucherkinder viel zu entdecken, weite Wiesen zum Toben und jede Menge mitzuhelfen.

Nach Ausbruch des Ukrainekriegs wurde das Angebot durch Herzenssache auch für geflüchtete Kinder geöffnet. Aufgrund der positiven Resonanz und starken Nachfrage sollen zukünftig noch mehr Kinder und Familien teilhaben! Am sogenannten „Tiertag“ können Kinder mit Fluchterfahrung Farmtiere füttern und versorgen – und sogar die Ponys reiten. Samstags öffnet die Kinder- und Jugendfarm ihr Gelände dann für alle Familien – egal ob mit oder ohne Fluchthintergrund. Beim gemeinsamen Kochen, Tiere versorgen oder am Lagerfeuer werden Sprachbarrieren schnell überbrückt und neue Freundschaften geknüpft. Herzenssache hilft – denn so gelingt Integration ganz spielerisch.