Karlsruhe: Hier blühen Kinder mit Autismus sichtbar auf

Ronny lebt in seiner ganz eigenen Welt. Kontakt zu anderen fällt ihm sehr schwer. Hier lernt er, wie er sich in Bildern ausdrücken und darüber in Kontakte knüpfen kann.

In den weitläufigen Werkräumen in der ehemaligen Fleischfabrik können die Kinder und Jugendlichen - angeleitet durch Kunstpädagog:innen - ihren Spezialinteressen nachgehen und zeichnen, malen, collagieren, fotografieren oder musizieren. Dabei steht nicht das Ergebnis, sondern der Prozess im Vordergrund. Die Gespräche hier knüpfen an ihren Interessen und Stärken an, das gibt ihnen die Sicherheit, die sie brauchen, um überhaupt mit anderen zu sprechen. Viele kommen hier erstmals aus ihrem Schneckenhaus und blühen sichtbar auf. Der Schrifthof e.V. kooperiert mit verschiedenen Autismus-Zentren in der Umgebung. Dort ist man froh, den Familien so ein Angebot machen zu können. Die Nachfrage ist entsprechend groß. Herzenssache unterstützt beim Ausbau des Angebots. Herzenssache hilft, weil... ... die Zahl der diagnostizierten Autismus-Fälle seit den 70er Jahren beständig zugenommen hat.

... sich Kinder und Jugendliche mit dieser Störung oft früh in ihre Welt zurückziehen und leicht zu Außenseitern werden.

... es außerhalb der Schule nur wenige Angebote für diese Zielgruppe gibt, wo sie sich verstanden fühlen und Selbstwertgefühl aufbauen können.