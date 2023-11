Karlsruhe: Mit Videos eine nachhaltige Zukunft gestalten

Klimawandel und Naturzerstörung - keine leichten Themen. In Karlsruhe lernen Teens Umweltthemen filmisch darzustellen, um Menschen zu inspirieren und mutig in die Zukunft zu gehen.

Angst, Wut und Hoffnungslosigkeit machen sich bei vielen Jugendlichen breit, wenn sie sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen. Das Medien-Umweltprojekt „Videos for Future“ möchte Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrung aus dieser Ohnmachts-Spirale herausholen. Gemeinsam produzieren sie Infovideos über nachhaltige Lebensweisen und Umweltthemen für die Öffentlichkeit. Dazu werden die Jugendlichen bei der Videoproduktion von erfahrenen Filmprofis, sowie von Nachhaltigkeits-Expert:innen begleitet.

In Workshops lernen sie alle Schritte der Filmproduktion – vom Schreiben des Drehbuchs bis hin zur Postproduktion. Die Jugendlichen können ihre Sorgen, Ängste, aber auch ihre Hoffnungen, Wünsche und Lösungen in Bild und Ton darstellen. Teens mit und ohne Fluchthintergrund arbeiten während der ganzen Produktion Hand in Hand, so findet Integration quasi ganz nebenbei statt.