Krautheim: Freizeitspaß für Jugendliche mit Beeinträchtigung

Hier wird Inklusion mit buntem Leben gefüllt. Bei gemeinsamen Disco-Abenden wirbeln die Rollstuhlfahrer:innen gemeinsam mit den anderen Kids über die Tanzfläche.

Spaß haben die Jugendlichen beim gemeinsamen Tanzen im Jugendtreff Herzenssache e.V.

Mit ihrem inklusiven Jugendtreff hat der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) e.V. einen Ort geschaffen, an dem Kinder und Jugendliche mit und ohne Körperbehinderung zusammenkommen und in ihrer Freizeit gemeinsam viel erleben können. Neben dem gemeinschaftlichen Kochen und Backen gibt es Bastel- und Werkkurse, inklusive Zirkus- und Theatergruppen sowie offene Disco-, Kino- oder Spieleabende. Damit noch viel mehr beeinträchtigte Kids an den Angeboten und Ferienprogrammen teilnehmen können, benötigt der Verein dringend einen Kleinbus. Mithilfe des Busses erhalten die Kinder und Jugendlichen auch die Möglichkeit, einfach mal rauszukommen, bei gemeinsamen Ausflügen eine unbeschwerte Zeit zu haben und neue Freundschaften zu knüpfen.