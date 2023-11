Landau: Durch Aufklärung Straftaten verhindern

Lukas ist häufig in der Onlinewelt unterwegs und lernt dort neue Leute kennen. Einer seiner „Freunde“ schickte ihm Bilder mit kinderpornografischem Inhalt, was Lukas verunsicherte.

Schüler:innen der 7. und 8. Klasse sollen erkennen, dass die Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten viel mehr ist als nur ein schlechter Spaß. Unterstützt durch Herzenssache will der pfälzische Verein für soziale Rechtspflege e.V. aufklären und sensibilisieren. In Kooperation mit Polizei und Staatsanwaltschaft erlernen die Schüler:innen, wie sie kinderpornografische Inhalte aufspüren, Täter:innen identifizieren und zur Verantwortung ziehen können.

So sollen sie erkennen, dass solche Straftaten nicht unentdeckt bleiben. Das Besondere: Die Staatsanwaltschaft vermittelt die sensible Thematik anhand von realen Beispielen und deren strafrechtlichen Konsequenzen. Die Jugendlichen lernen so auch, was die Verbreitung solcher Inhalte für die Opfer bedeutet. Sie erkennen, wie sie Verantwortung übernehmen und mit dazu beitragen können, entsprechende Straftaten zu verhindern.