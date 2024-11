Dass Henri so lacht, ist gerade nicht selbstverständlich. Eben noch hatte er schlimme Angst vor der morgen anstehenden Operation. Aber der lustige Klinikclown nimmt ihm die Sorgen.

Lachen ist die beste Medizin, so das Motto der Stiftung Humor hilft Heilen. Die Stiftung wurde initiiert von Dr. Eckart von Hirschhausen und sorgt unter anderem durch Clowns für mehr Fröhlichkeit in Krankenhäusern. Anders als bei üblichen Klinikclowns werden sie mit Unterstützung von Herzenssache auch zur OP-Vorbereitung von Kindern eingesetzt.

Nachweislich weniger Stress vor der OP

Dabei geht es aber nicht nur um Spaß. Eine Studie der Uni Greifswald hat bereits 2016 nachgewiesen, dass Kinder auf diese Weise leichter Stress abbauen und weniger Narkosemittel benötigen. Auch die Nebenwirkungen sind durch die Bespaßung häufig geringer.

Als wir Henry vor seiner OP treffen, winkt er mich in sein Zimmer und wir steigen schnell in seine Fantasiewelt ein: Das Bett wird zum Schiff, auf dem Henry der Kapitän ist, der sein Schiff sicher durch das tobende Meer navigiert – mich mit an Bord. Das ganze Zimmer ist erfüllt von Leichtigkeit und Fröhlichkeit.

Dank Herzenssache jetzt auch in Landau

Das Projekt läuft bereits in einigen Bundesländern. Durch die Förderung von Herzenssache wird es jetzt auch nach Rheinland-Pfalz ins pfälzische Landau geholt. Mit großem Einfühlungsvermögen begleiten die Clowns Familien bei allen Schritten rund um die OP - vom Anziehen der Kleidung bis zur Übergabe an der Schleuse. Auch beim Spritzen von Medikamenten sind sie dabei. Viele Kinder sind dann so abgelenkt, dass sie den "Pieks" gar nicht mehr mitbekommen.

Durch die liebevolle Unterstützung werden auch die Pflegekräfte entlastet, die in dieser Situation selbst wenig Zeit haben, sowie natürlich auch die aufgeregten Eltern. Die Clowns bleiben so lange an deren Seite, bis sie sich wieder etwas beruhigt und entspannt haben. Gerne schauen sie auch nochmal im Aufwachraum vorbei und bringen Leichtigkeit in den Moment, in dem das Schlimmste überstanden ist.