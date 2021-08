Meckesheim: So funktioniert eine richtige Stadt! - Mit dem Geld plant der Verein "Spielmobil" im Kraichgau in den Sommerferien in einer Mini-Zeltstadt mit Rathaus, Finanzamt und Unternehmen, das Stadtleben nachzustellen. So lernen Kinder spielerisch wie das Gemeinwesen funktioniert.