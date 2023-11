Mainz: Schwierige Zeiten gemeinsam meistern

per Mail teilen

Christopher und sein Bruder streiten sich oft um’ s Lieblingsspielzeug – eigentlich ja ganz normal. Doch der kleine Traktor steht in der Uniklinik, denn Christopher hatte Leukämie. Eine schwere Zeit für beide Geschwister...

Die Diagnose Krebs stellt das Leben betroffener Familien von heute auf morgen auf den Kopf. Sorglose Kinder werden plötzlich zu kleinen Patienten:innen, deren Alltag durch turbulente und kräftezehrende Klinikaufenthalte geprägt ist. Die Kinderkrebshilfe Mainz möchte, unterstützt durch Herzenssache, betroffene Familien in dieser Situation nicht allein lassen. In psychologischen und sozialpädagogischen Gruppenangeboten wird krebskranken Kindern ausreichend Raum gegeben, mit Gleichgesinnten über ihre Erfahrungen, Sorgen und Ängste zu sprechen und Gefühle auszudrücken.

Und auch die anderen Familienmitglieder werden gehört, dürfen Wünsche formulieren und so ein Stück Selbstbestimmung zurückbekommen. Abgerundet wird das Angebot mit einer außerklinischen Freizeit und Tagesausflügen mit dem engsten Freundeskreis und der Familie. So können die Kinder außerhalb der Klinik positive Erlebnisse sammeln und bei einem Besuch im Kletterwald, Stadion oder Kino in kleinen Schritten wieder ins Leben finden.