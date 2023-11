Mainz: Fußball trifft Kultur

per Mail teilen

“Seit ich hierherkomme, lese ich total gerne” erzählen die Kinder, die begeistert beim Fußballprojekt mitmachen und nach einer Halbzeit Teamtraining auch noch mit Freude Lesen und Schreiben üben.

Mit einer Kombination aus Fußballtraining und Sprachförderung möchte die LitCam gGmbH die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen verbessern, die in finanziell benachteiligten Familien aufwachsen. Dazu erhalten sie über zwei Schuljahre hinweg zweimal pro Woche je eine Halbzeit Kompetenzunterricht und eine Halbzeit Fußballtraining. Abgerundet wird das Programm durch gemeinsame kulturelle Aktivitäten und ein Abschlussturnier am Ende des Schuljahres, an dem alle Gruppen aus ganz Deutschland zusammenkommen.

Das Programm wird jetzt schon an 35 Orten angeboten, mit der Förderung von Herzenssache kommen zwei weitere Standorte in Mainz und in Kaiserslautern hinzu. Kooperationspartner sind dabei auch der 1. FSV Mainz 05 und der 1. FC Kaiserslautern.