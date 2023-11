Neunkirchen: Ein Bus für die Rothenbergschule

„Es ist ein gutes Gefühl auf der Bühne zu stehen, wenn alle applaudieren“, erzählt David ganz stolz. Der 17-jährige Schüler mit Förderbedarf liebt es nämlich zu Tanzen.

Dank des Busses werden der Schultanzgruppe "Dancing Feets" viele weitere Auftritte ermöglicht. Herzenssache e.V.

„Es ist normal, verschieden zu sein“ – so das Motto der Rothenbergschule in Neunkirchen. Die Lebenshilfe-Schule wird von Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten und besonderem Förderbedarf besucht. Neben schulischem Grundwissen soll hier viel mit auf dem Weg gegeben werden, was sie im Alltag für ein möglichst selbstbestimmtes Leben benötigen. Mit dem von Herzenssache geförderten Bus können die Kinder zum Beispiel auf den Markt oder in die Stadt gefahren werden, um so den eigenständigen Umgang mit überschaubaren Geldbeträgen zu üben, den sie sonst selten haben.

Die Schultanzgruppe "Dancing Feets" freut sich auch schon riesig, denn der neue Bus ermöglicht ihnen zahlreiche Auftritte. Auf Inklusionsfesten sind sie inzwischen gefragte und gern gesehene Gäste. Das Tanzen hat bei ihnen viele positive Veränderungen ausgelöst, schildern die begleitenden Lehrerinnen. Die Kinder und Jugendlichen sind viel selbstbewusster geworden und haben gelernt, sich besser zu konzentrieren und mehr Rücksicht auf andere zu nehmen. Auch die vielen schuleigenen Sportgruppen der Rothenbergschule jubeln, denn sie können mit Hilfe des Busses zu Sportfesten und Special Olympics Wettbewerben fahren. Das ist immer ein unvergessliches Erlebnis und - ob mit oder ohne Medaille - Gold wert für`s Selbstbewusstsein.