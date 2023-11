Ahrtal: Raus aus dem Alltag für die Ahrkids

Nach der Flutkatastrophe leiden betroffene Kinder unter fehlenden Freizeitaktivitäten. Herzenssache hilft, um ihnen wieder etwas Spaß und Leichtigkeit zurückzugeben.

Das Bezirksjugendwerk der AWO Rheinland möchte mit Kooperationen vor Ort die psychische Gesundheit von flutbetroffenen Kindern und Jugendlichen stärken und sie in ihrer Resilienz stärken, um das Erlebte mit eigenen Fähigkeiten gut zu verarbeiten. Ziel ist es auch eine Perspektive raus aus der Krise zu entwickeln, um wieder zur Normalität zurückzufinden. Mit Hilfe eines Busses soll es an Nachmittagen, Wochenenden und in den Ferien raus in die Natur gehen. Dort können sich Kinder und Jugendliche unter Freund:innen frei entfalten und eine Auszeit von der oft noch sehr belastenden Situation bekommen. Herzenssache unterstützt die Umsetzung.