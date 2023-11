Saarbrücken: Alle Hilfen unter einem Dach

Jolin liebt die Spielecke beim Kinderschutzbund. Ohne das Brückenangebot könnte Jolin nicht so gut gefördert werden. Am meisten freut sie sich schon auf den großen Garten.

Jolin in der Spielecke Kinderschutzbund Saarbrücken

Der Kinderschutzbund Saarbrücken hat schon lange einen Traum: ein eigenes Kinderhaus BLAUER ELEFANT. Damit dieser Traum in Erfüllung gehen kann, müssen viele mithelfen: Land, Stadt, Regionalverband. Und natürlich auch Herzenssache! In Eschberg wurde nun eine passende Immobilie gefunden. Dieser Stadtteil hat bislang noch kein Gemeinwesenprojekt, seit 2015 sind aber viele Familien mit Migrationshintergrund hierhergezogen und überall fehlt es an Betreuungs- und Beratungsmöglichkeiten.

Hier setzt das neue Haus an, das ein unbürokratisches Angebot bereitstellt, wo staatliche Hilfe nicht oder noch nicht greift. Der Umzug in den Neubau ermöglicht auch eine überbrückende Betreuung für finanziell benachteiligte Kinder zwischen 3 und 6 Jahren, die keinen Kita-Platz haben. Im BLAUEN ELEFANTEN werden zudem wichtige Kinderschutzangebote, wie "Begleiteter Umgang", "Nummer gegen Kummer" und die Elternkurse "Starke Eltern - Starke Kinder" angeboten. Bislang arbeitet der Deutsche Kinderschutzbund in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Schlosses. Dort platzen die Räume aus allen Nähten und sind zudem nicht barrierefrei. Die Umbauarbeiten sollen im Frühjahr 2024 beginnen.