Geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine haben in den vergangenen Monaten viel durchgemacht. In Kunst- und Musikprojekten sollen sie nun etwas durchschnaufen können.

Kinder vieler Nationen während eines Musik- und Kunstworkshops Herzenssache e.V.

Kunst, Kultur, Sport und Musik sind wichtige Bausteine zur Integration und Teilhabe in der Gesellschaft. Mit diesem Projekt soll vor allem Kindern und Jugendlichen von geflüchteten Familien aus der Ukraine die Möglichkeit bekommen, an dem breiten Angebot des Lokalen Bündnis für Familie in der VG Saarburg-Kell e.V. teilzunehmen. Hier gibt es viele kreative Kurse für die jungen Heranwachsenden: vielseitige Ferienangebote, Begegnungscafés, bunte Spielenachmittage, Sprachkurse und Fußball-Integrationsprojekte. Mit Hilfe des von Herzenssache geförderten Kleinbusses sollen viel mehr Kinder und Jugendliche regelmäßig an diesen Angeboten teilnehmen können.