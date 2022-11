Säckingen-Harpolingen: Mittagstisch ersetzt Hortplätze auf dem Land

Herzenssache fördert, weil...

... über die Hälfte der befragten Eltern in der Allenbachs-Studie mit schulpflichtigen Kindern den Eindruck haben, dass sich Familie und Beruf in Deutschland nicht gut miteinander vereinbaren lassen. Probleme werden besonders häufig in ländlichen Wohngegenden gesehen, wie bspw. in Harpolingen und Rippolingen

... ein Dorf selbst aktiv wurde und einen generationsübergreifenden Mittagstisch anbietet

... generationsübergreifende Projekte nicht nur für alle Beteiligten sinnstiftend sind, sondern sie auch neue Horizonte eröffnen