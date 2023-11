Sinzig: Hoffnung und Selbstwirksamkeit

per Mail teilen

Der Wiederaufbau im Flutgebiet dauert weiter an. Tatkräftig hilft auch Elias mit, der eine Ausbildung als Straßenbauer macht und Teil eines innovativen Projektes ist…

Im Haus der offenen Tür (HoT) in Sinzig finden Jugendliche mit Lernbeeinträchtigungen eine Anlaufstelle. Die Jugendlichen haben es oft schwer, einen geeigneten Ausbildungsplatz zu finden. Andererseits werden sie als Fachkräfte im Handwerk dringend gebraucht. Das HoT möchte mithilfe von Herzenssache Jugendliche und Handwerksbetriebe zusammenbringen, damit sie einen Ausbildungsplatz finden und gleichzeitig mithelfen, die zerstörten Häuser und Straßen im Ahrtal wieder aufzubauen. Damit dies gelingt, wird eine Fachkraft benötigt, die die Jugendlichen von ihrem Schulabschluss bis zum Ende der Berufsausbildung begleitet.

Aber auch in der Freizeit profitieren die Jugendlichen von betreuten Angeboten, wie etwa zirkuspädagogische Workshops. Dort können sie in verschiedene Zirkusdisziplinen reinschnuppern, wie Akrobatik auf dem Drahtseil oder Flugtrapez. Die Workshops stehen allen Kindern aus dem Flutgebiet offen. Die positiven Erlebnisse geben ihnen nach der schwierigen Zeit neue Kraft und helfen ihnen dabei, das eigene Selbstbewusstsein zu stärken. Dank eines von Herzenssache geförderten Fahrzeugs können auch Kinder in den abgelegenen Dörfern daran teilnehmen.