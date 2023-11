Sinzig: WassAHR positiv erfahren

Der Kontakt mit Wasser ist bei flutbetroffenen Kindern und Jugendlichen mit vielen Ängsten verbunden. Diese sollen nun in und auf dem Wasser behutsam abgebaut werden.

Mit Hilfe von Kajaks, Kanus oder SUPs lernen die Kinder und Jugendlichen das Erlebte behutsam durch positive Wasser-Erfahrungen in Aktionen in Gewässern zu ersetzen. Was als unkontrollierbar erlebt wurde, wird so wieder kontrollierbar. So lernen sie, neues Vertrauen auf- und Ängste abzubauen.

Die Bewegung an der frischen Luft und das Beisammensein mit vielen Gleichaltrigen tun ihr Übriges, sodass die Kinder und Jugendlichen hier neue Kraft schöpfen können. Um die teilnehmenden Kinder zu den verschiedenen Angeboten fahren zu können und das spezielle Equipment und die Ausrüstung zu transportieren, benötigt der Wassersportverein einen Kleinbus.