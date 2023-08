Südwesten: Mit Mut in die Zukunft!

Kinder und Jugendliche haben gute Ideen, wenn es darum geht, ihr Umfeld zu gestalten. Herzenssache ermöglicht, dass sie gehört werden und ihre eigenen Projekte umsetzen können.

"Mit Mut in die Zukunft!” ermöglicht Beteiligungsprojekte von und für Kinder und Jugendliche. Sie können gemeinsam mit Vereinen, Kommunen und gemeinnützigen Organisationen in ihrem Dorf oder ihrem Stadtteil ihre ganz eigenen Projekte umsetzen – zu Themen und Fragen, die sie konkret beschäftigen. Beteiligungsexpert:innen begleiten sie dabei von der Ideenentwicklung bis zur Umsetzung. Pro Projekt stehen ihnen bis zu 5.000 Euro zur Verfügung, um ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. So können sie z.B. ein queeres Festival planen, eine Brachfläche begrünen oder einen Talk zur Beteiligung mit lokalen Politker:innen organisieren. Die Deutsche Kinder und Jugendstiftung möchte sich so gemeinsam mit Herzenssache aktiv für mehr Beteiligung engagieren. Die Ergebnisse werden ausgewertet und bei einem Beteiligungsfest öffentlich vorgestellt.