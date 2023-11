Südwesten: Selbstbewusstsein durch Herausforderungen stärken

Die eigene Komfortzone verlassen und das Selbstbewusstsein von benachteiligten Jugendlichen stärken - das ist das Ziel eines originellen Projektes, welches ganz neue Wege geht.

Herzenssache e.V. unterstützt Jugendliche an Brennpunktschulen darin, über sich hinaus zu wachsen und zwar durch Herausforderungen, die sie sich selbst aussuchen. Dafür besprechen sie mit Ehrenamtlichen in Workshops eigene Stärken, Werte und auch Wünsche. Anschließend überlegen sich die Teens in Kleingruppen eine fordernde Aufgabe, der sie sich gemeinsam stellen wollen. So können sie sich etwa im Tierheim engagieren oder eine Woche lang ausprobieren, wie es wäre, auf einen Rollstuhl angewiesen zu sein.

Wichtig ist, dass sie begründen können, warum sie sich für das jeweilige Projekt entschieden haben und welchen Mehrwert sie daraus ziehen. Ziel ist es, aus der eigenen Komfortzone auszubrechen und die eigenen Stärken zu entdecken. So entdeckt zum Beispiel Rick ganz neue Talente: „In der Schule bin ich eher nicht so gut. Bei der Herausforderung konnte ich zeigen, was ich kann. Bei mir ist das Streit schlichten und organisieren.“