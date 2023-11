Waldlaubersheim: Der Kinderrechte-Bus macht Mut!

Kinder und Jugendliche fühlen sich in Zeiten von Klimakrise und Konflikten bei wichtigen Gestaltungsprozessen oft nicht mitgenommen. Das soll sich ändern…

Mit ihrem Bus für Kinderrechte möchte der Bund Deutscher Pfadfinder:innen (BDP) die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen verbessern und sie stärker beteiligen – und zwar auf kommunaler Ebene in ganz Rheinland-Pfalz. Mit Dorf-Detektivtouren finden sie gemeinsam heraus, was in ihren Augen besonders gut und erhaltenswert in ihrer Gemeinde ist und was für Jugendliche noch dringend fehlt. Sei es die Erhaltung einer grünen Wiese zum Spielen, die Umgestaltung des Jugendtreffs, neue Fahrradständer oder dem Wunsch nach weniger Plastikmüll und mehr Nachhaltigkeit im Alltag.

Ein zusätzlicher Spielemobil-Anhänger mit Pedalos, Jonglage-Utensilien und vielen anderen Spielmöglichkeiten soll den Kids mehr Spaß und Abwechslung in die ländliche Gegend bringen. Und dank des neuen Kinderrechte-Busses können zukünftig auch Ferienfreizeiten mit Zeltlagern ermöglicht werden. So bleiben keine Kinderwünsche mehr offen.