Herzenssache-Kids treffen Nico Santos & Leony

Einmal mit Nico Santos tanzen - und mit Leony singen! Dieser Traum ging für Herzenssache-Kids aus dem Hochwassergebiet am 2. Jahrestag der Flutkatastrophe in Erfüllung.

Im Rahmen des SWR3 Open Airs in Mainz gab es für Herzenssache-Kids aus dem Hochwassergebiet eine ganz besondere Überraschung: Ein Treffen mit Nico Santos und Leony! Die Mädels kommen aus dem Hilfsprojekt "Tanz gegen Trauma". Dort tanzen sie sich das Erlebte von der Seele. Gerade die Musik von Nico Santos schenkt ihnen dabei wieder neuen Mut und Frohsinn.



Dass Nico Santos einmal direkt in ihrer Mitte stehen und gemeinsam mit ihnen das Tanzbein schwingen würde - damit hätten die Mädels wohl allerdings nicht gerechnet. Am Ende lässt sich der Künstler sogar von ihnen hochheben!

Wenn man sich überlegt, heute ist der 2. Jahrestag der Flutkatastrophe. Und was die Mädchen alles Schlimmes erlebt haben und wie schwierig es vor Ort sein muss. Wenn man sie dann hier sieht, wie begeistert sie sind, dass sich dieser Künstler für sie interessiert, mit ihnen tanzt und sich sogar von ihnen hochheben lässt. Das ist einfach toll, das zu sehen. Und es freut mich enorm, dass sie auch mal so etwas Unbeschwertes erleben können.

Neben Nico ließ auch Sängerin Leony das Herz der Kids höher schlagen. Die Künstlerin nahm sich Zeit für allerlei Fragen und sang gemeinsam mit den Mädels ihren Song "Holding On":

Am Ende nahmen die Mädels ganz stolz ihre Autogrammkarten und jede Menge unvergessliche Erinnerungen mit.