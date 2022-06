Stars hautnah

per Mail teilen

Ein besonderer Tag: Am 4. Juni durften Familien mit krebskranken Kindern eine Auszeit vom Alltag genießen und Stars nicht nur auf der Bühne, sondern ganz privat erleben.

Hinter den Kulissen des SR1 Alm Open Airs in Landsweiler-Reden klopften kleine und große Herzen vor Freude und Aufregung. Denn der SR machte es wieder möglich und schenkte einem Herzenssache-Projekt ein unvergessliches Erlebnis!

In diesem Jahr warteten zehn Familien vom Herzenssache-Projekt der Saarländischen Krebsgesellschaft gespannt auf die Stars des Tages. Und dann war es endlich soweit: Beim Meet & Greet gab es jede Menge Zeit für neugierige Fragen an Adel Tawil, Lotte und Madeline Juno. Es wurden Fotos gemacht, Autogramme verteilt und zum krönenden Abschluss durften die Familien dann gemeinsam das schöne Konzert erleben. Ein Tag, der allen in Erinnerung bleibt. Auch den Stars:

„Es war sehr bewegend, man hat auch so viel Dankbarkeit gesehen. Und auch den Willen, die Schwere des Alltags für einen Moment loszulassen und sich in die Musik fallen zu lassen. Und ich glaube, das kennen wir alle, das Bedürfnis, einfach mal für einen Moment ganz frei zu sein.“

Die schönsten Momente aus den Meet & Greets

Auch der "aktuelle bericht" war an dem Tag vor Ort und hat die besondere Stimmung eingefangen:

