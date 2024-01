Was für ein großer Tag für unsere Herzenssache-Kinder vom Stadtteilzentrum Pädsack aus Saarbrücken! Am 2. Juni durften sie das SR1 Alm Open Air in Landsweiler-Reden live erleben.

Herzenssache Doch damit nicht genug: als Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank wollten wir den Kleinsten ein Erlebnis schenken, das in Erinnerung bleibt. Exklusiv durften Layla, Annalena, die Zwillinge Giulano und Adriano, Nastya, Janosch und Jolina unsere Botschafter Max Giesinger und Glasperlenspiel vor dem Konzert treffen und sie mit Fragen löchern. Die Aufregung war riesengroß, die Freude aber noch viel größer. Klar gab's auch Autogramme für die kleinen Fans Herzenssache Zum Schluss gab es noch jede Menge Autogramme und Fotos. Und sogar vors Mikro durften die Kleinen, denn SR1 war natürlich mit einer Reporterin vor Ort und auch der "Aktuelle Bericht" hat das besondere Treffen begleitet. Der Abend endete ebenso euphorisch mit einem tollen Konzert von Max Giesinger, Glasperlenspiel, Wincent Weiss und Michael Schulte, bei dem die Kinder lauthals mitsangen. Ein Tag, den die Kids sicher nie vergessen!