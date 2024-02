Max Giesinger ist Herzenssache-Botschafter

Für den gebürtigen Baden-Württemberger sind Kinder eine echte Herzensangelegenheit. Was ihn bewegt, sich für Kinder in seiner Heimat zu engagieren, das erzählt er uns im Interview.

Es ist mir eine Ehre dabei zu sein

Wieso hast du dich entschieden, Botschafter für Herzenssache zu werden und dich für Kinder stark zu machen?

Ich bin viel unterwegs und möchte so einem Engagement natürlich auch gerecht werden. Deshalb war es schön zu sehen, dass es bei Herzenssache um Kinder im Südwesten geht, Kids aus meiner Heimat. Ich finde es super, die Kleinen zu unterstützen und werde das so gut es geht tun.

Du besuchst im November dein erstes Herzenssache-Projekt, das neue Kinderhospiz in Stuttgart. Dort wirst Du eine betroffene Familie in ihrem Alltag kennenlernen. Wieso liegt dir dieses Thema am Herzen?

Kinderhospizarbeit ist in Deutschland ja noch Pionierarbeit, d.h. das Ganze ist noch im Aufbau. Und ich finde es ganz wichtig, dass man Familien in dieser schwierigen Zeit einen Ort der Geborgenheit gibt. Mit Hilfe von Herzenssache wird in Stuttgart jetzt das erste Kinderhospiz in Baden-Württemberg errichtet, ganz in der Nähe meiner Heimat. Es ist toll, dass da für die Kinder so viel getan wird. Deshalb ist es für mich eine riesen Ehre da dabei zu sein.

Am 25. November bist Du außerdem in unserer Live-Sendung "Herzenssache- Der große Abend" dabei. Schon nervös?

Wir treten mit der Band live auf, das wird bestimmt eine schöne Geschichte. Als Botschafter will ich mich einfach so oft es geht für Herzenssache einsetzen. Wahrscheinlich werde ich deshalb sogar am Spendentelefon sitzen und fleißig Spenden für Kinder im Südwesten entgegennehmen. Ich freu' mich drauf!