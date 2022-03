Mark Forster trifft Herzenssache-Kids

Unser Botschafter Mark Forster ist zur Zeit auf großer Deutschland-Tour! In Karlsruhe widmete er seinen Auftritt Herzenssache und traf sich mit Jugendlichen aus unseren Projekten.

Mit seinem Hit "Au Revoir" landete er zuletzt ganz vorne in den Charts. Auf seiner aktuellen "Bauch und Kopf"-Tour jubelten ihm tausende begeisterte Fans zu. Bei all dem Rummel hat Mark Forster aber nie den Blick für die Schicksale anderer verloren. Sein Konzert in Karlsruhe am 4. Oktober stand deshalb ganz im Zeichen von Herzenssache.

Ein unvergesslicher Abend

Von jedem VIP-Ticket gingen fünf Euro Spende an unsere Kinderhilfsaktion. Doch damit nicht genug: Für Jugendliche aus den Herzenssache-Projekten "Stopp Mobbing" und "Kreativ statt kriminell" sollte es ein unvergesslicher Abend werden. Mark lud die Kids vor dem Konzert zum Meet & Greet und zeigte sich als echter Star zum Anfassen. Dementsprechend groß war das Medieninteresse. SWR3 berichtete vom Konzert für Herzenssache und auch das Fernsehen war in Karlsruhe dabei.