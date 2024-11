Danke für mehr als 1,8 Millionen Euro

Diese Summe konnte dank der großen Spendenbereitschaft seit Jahresbeginn bis zum Ende der Show gesammelt werden. Die Spendenhotline 0800 888 15 15 bleibt bis Jahresende geschaltet.

Eine große Herzenssache: Für Andy Borg gehört das Engagement für Kinder und Jugendliche einmal im Jahr dazu. So auch in der Sendung vom 22. November 2024, an der sich prominente Gäste wie Stefanie Hertel, Damiano Maiolini, Romy Kirsch und Siw Malmkwist beteiligten. Am Spendentelefon saßen unter anderem die Deutsche Weinkönigin Charlotte Weihl und Schauspieler Ralf Bauer.

Vielen Dank für 1.813.571 Euro!

Ich danke allen Zuschauerinnen und Zuschauern von SWR und SR für das großartige Spendenergebnis und das Vertrauen in die Arbeit unserer Kinderhilfsaktion. Jeder Beitrag ist ein Zeichen von Verbundenheit im Südwesten und zeigt, dass wir füreinander da sind. Ganz besonders für diejenigen, die ein schweres Päckchen tragen, sich einsam fühlen und eine positive Vision fürs Leben brauchen - wie heute die Kinder.

Bis zum Jahresende können Kinder und Jugendliche noch weiter unterstützt werden.

Jetzt spenden und helfen! Die Spendenhotline 0800 888 15 15 ist ab dem 22. November um 6 Uhr freigeschaltet und bis einschließlich 31. Dezember 2024 erreichbar. Hier geht es außerdem zu unserer sicheren Online-Spende. Sendung verpasst? Nach TV-Ausstrahlung ist die Sendung auch in der ARD Mediathek verfügbar.

Mit den Einnahmen werden viele Kinderhilfsprojekte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland umgesetzt.

Diese Herzenssache-Projekte waren Teil der Sendung

Mit dabei waren auch Jeremias und Thor, die gemeinsam mit ihren Klassenkameraden eine eigene Schülerfirma gegründet haben:

Wir sagen von Herzen Danke an alle, die mit ihrer Spende benachteiligte Kinder und Jugendliche im Südwesten unterstützen.