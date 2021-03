... Mobilität für Projekte, die benachteiligten Kindern und Jugendlichen (bis 18 Jahre) in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz oder im Saarland zugutekommen.

... die Kosten für ein Fahrzeug, das an ein Projekt oder einen Projektinhalt geknüpft ist

... die Kosten für ein Neu- oder Gebrauchtfahrzeug in Höhe von 10 - 50.000 Euro, 100% der Anschaffungskosten

... von ausschließlich als gemeinnützig anerkannten Organisationen.

Alle Infos dazu findest du in den Förderrichtlinen Mobilität.