3,5 Mio. Euro für Kinder und Jugendliche!

"Die Spendenbilanz des letzten Jahres zeigt, dass die Menschen im Südwesten in herausfordernden Zeiten zusammenstehen. Jeder gespendete Euro ist nicht nur eine enorme finanzielle Hilfe, sondern auch ein wichtiges Statement: Wir sind füreinander da! Dieses WIR-Gefühl stärkt uns und unsere Kinder. Als Vorsitzende danke ich allen Spendern und Spenderinnen für den Zusammenhalt und das Vertrauen. Mit der Spendensumme von gut 3,5 Mio. Euro können wir viel bewegen und dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche in einer vielfältigen Gesellschaft aufwachsen, in der sie Zuwendung und Perspektiven finden."