Lucas Geschichte: Lebensmut trotz Hirntumor

Mit 10 Jahren werden bei Luca mehrere Gehirntumore festgestellt. Er braucht viele Operationen. Dank einer neu gebauten Unterkunft kann seine Familie immer bei ihm sein.

So hilft Herzenssache

Durch seine Erkrankung hat Luca hin und wieder Gedächtnisausfälle. Doch eins kann er sich perfekt merken: Witze! Die erzählt er am liebsten Kindern, denen es noch schlechter geht als ihm. Denn so zaubert er ihnen wieder ein Lächeln ins Gesicht.



Luca selbst schöpft vor allem durch die Nähe zu seiner Familie neue Kraft. Damit Bezugspersonen von betroffenen Kindern wie Luca immer in Reichweite sein können, hat Herzenssache den Bau eines neuen Wohnhauses in Homburg unterstützt. Mehr dazu hier: