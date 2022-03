WER kann eine Mitmach-Aktion erstellen?

JEDE/R, die/der etwas Gutes tun und Spenden für Herzenssache sammeln möchte. Sowohl als Einzelne/r, z.B. anlässlich Ihres Geburtstages oder Jubiläums oder Schulklassen, Gesangs- und Sportvereine, Firmen – wir freuen uns über ALLE, die sich für unsere Kinderhilfsaktion engagieren.

WAS für Aktionen kann ich machen?

Singen, Laufen, Kuchen backen, Schals stricken, Ketten basteln, pro verkauftem Buch, CD oder anderen Dingen einen Anteil spenden, zum Spenden aufrufen statt Geschenke zum Geburtstag: Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Eigene Aktion erstellen – Aber WIE?

Einfach auf das rote „+ Aktion erstellen“- Feld klicken und los geht’s!

Legen Sie eine aussagekräftige Überschrift fest und benennen Sie erst den Ort oder die Region, in der die Aktion stattfinden wird. WER sind Sie, WAS machen Sie für Herzenssache, WO und WANN starten Sie ihre Aktion, WARUM möchten Sie sich für die Kinder und Jugendliche im Südwesten engagieren? So haben alle Leserinnen und Leser die wichtigsten Infos auf einen Blick.

Ein Foto öffnet Herzen

Wählen Sie ein passendes Foto aus und laden Sie es hoch. Bilder sagen mehr als 1.000 Worte. Um Spender für Ihren Aufruf zu gewinnen, empfehlen wir, emotional ansprechende Fotos zu verwenden.

Wie lege ich am besten eine Spendensumme und Enddatum fest?

Legen Sie eine Spendensumme fest, die Sie für wünschenswert, aber durchaus realistisch halten. Das Spendenziel können Sie auch noch jederzeit anpassen. Beim Festlegen eines Enddatums bedenken Sie bitte, dass es eventuell noch etwas dauert, bis Sie den Reinerlös Ihrer Aktion ermittelt haben. Deshalb legen Sie das Enddatum Ihrer Spendenaktion am besten auf einen Zeitpunkt, der ein paar Wochen nach Ihrem Event liegt. So geben Sie auch verspäteten Gratulant*innen und Spender*innen die Chance, für Ihre Aktion noch zu spenden.

Weitersagen und Spenden sammeln

Gemeinsam erreichen Sie Ihr Spendenziel: Erzählen Sie Freund*innen und Familie von Ihrer Aktion und fordern Sie dazu auf zu spenden. Nutzen Sie Ihre Social-Media-Kanäle, Newsletter, E-Mail-Verteiler, Multiplikatoren, regionale Presse, WhatsApp-Gruppen, etc. Erfahrungsgemäß kommen die meisten Spenden aus dem direkten Umfeld. Über die Buttons auf der Seite der Aktion können Sie diese auf Ihrer eigenen Homepage einbauen oder in Social Media teilen.

Spendenaktion ändern

Nach dem Anlegen der Aktion erhalten Sie automatisch einen Link, über den Sie Ihre Spendenaktion jederzeit ändern können.

Spendenquittung

Für Spenden bis 300,01 Euro gilt der Kontoauszug als Beleg für das Finanzamt. Für höhere Spenden erhalten Sie automatisch eine Spendenquittung von Herzenssache. In diesem Fall benötigen wir bitte Ihre Anschrift.

Noch Fragen?

Sie wünschen eine persönliche Betreuung? Dann schicken Sie eine Mail an: sandra.filtzinger@swr.de

Sie haben Fragen zu den Online-Spendenaktionen? Dann schicken Sie eine Mail an: sarah.schentarra@swr.de

Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei Ihrer Spendenaktion!