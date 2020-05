per Mail teilen

In diesen außergewöhnlichen Zeiten sind wir alle auf engagierte Menschen angewiesen. Zeit ihnen Danke zu sagen! Einer unserer Herzenssache-Mitmacher hatte dazu eine besondere Idee!

Als Dino verkleidet fährt Herzenssache-Mitmacher Thorsten Heyer Blumensträuße an Helfer*innen aus. Mit diesem originellen Lieferservice möchte er ihnen eine Freude machen. Blickfang Eventdesign

Kreative Ideen sind Alltag des Event-Designers Thorsten Heyer: Mit seinem Mainzer Unternehmen "Blickfang Event Design" stattet er normalerweise Events und Hochzeiten mit Mobiliar und Dekorationen aus. Die Corona-Pandemie schiebt aber gerade dem Tagesgeschäft einen Riegel vor. Doch Not macht bekanntermaßen erfinderisch und so war die Idee zum Dino-Boten geboren. Die Blumengrüße sollen auch Herzenssache zu Gute kommen: Pro ausgeliefertem Blumenstrauß gehen 3 Euro als Spende an Herzenssache.

Wir sagen herzlichen Dank für dieses dinostarke Engagement!

Hier kannst du deine dinostarken Grüße verschicken: https://www.dinostarkesdanke.de/