Klinsmann signiert Fußball

Jürgen Klinsmann hatte eingeladen - und alle kamen. Vier Weltmeister und zahlreiche weitere Fußballstars spielten am 8. September gemeinsam mit ihm beim Benefizspiel in Geislingen. Der komplette Erlös des Charity-Kicks ging an das K19 Herzenssache-Kinderhaus in seiner Heimatstadt, für das sich Jürgen Klinsmann mit seiner Stiftung AGAPEDIA engagiert. Mit dem Erlös der laufenden Auktion möchte er die Herzenssache weiter unterstützen. Neben ihm haben u.a. Berti Vogts und Gerald Asamoah unterschrieben. Mitbieten können Sie unter unitedcharity.de.

Auktion live bei Spendengala

Während der Spendensendung "Herzenssache - ganz nah" am 29. November ab 20.15 Uhr im SWR und SR Fernsehen läuft die Auktion weiter. Am Ende der Sendung wird die Summe des Höchstgebots live verkündet.