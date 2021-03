Mit gutem Benehmen Gutes tun, können Kinder und Jugendliche bei dem Knigge-Kurs in Künzelsau. Denn die Kurs-Gebühr geht komplett an Herzenssache.

Das Benimm-ABC für Kinder und Jugendliche

Die Teilnehmer sind zwischen acht und zwölf Jahre alt. Und was lernen sie von Knigge-Expertin Antonia Wegmann? Auf dem Plan stehen Begrüßungsrituale, das gegenseitige Vorstellen und wie man höflich und respektvoll miteinander umgeht. Ebenfalls Teil des Workshops ist Tischetikette.

Ein neuer Kurs startet

Am 2. Mai startet der zweistündige Kurs "Benimm ist in" in Künzelsau im Hotel-Restaurant Anne-Spohie. Für den guten Zweck geht die Kurs-Gebühr von 25 Euro komplett an Herzenssache e.V.

Außerdem: im hoteleigenen Restaurant "handicap" arbeiten Menschen mit und ohne Handicap Hand in Hand.

Mehr zur Anmeldung und der Spendenaktion