Wer kann eine Mitmach-Aktion erstellen?

Auf dieser Seite finden Sie alle Online-Spendenaktionen von sogenannten "Herzenssache-Mitmachern", also Menschen, die sich für Projekte vor ihrer Haustür stark machen, und Spenden sammeln möchten.

Eigene Aktion erstellen - Aber WIE?

Schreiben Sie uns eine Mail mit Ihrer Idee an info@herzenssache.de. Daraufhin erhalten Sie einen Link von uns, der Sie zu einem Online-Formular weiterleitet. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus. Schreiben Sie einen kurzen, persönlichen Text, warum Sie Spenden sammeln wollen.

Gute Ideen für den guten Zweck

Singen, Laufen, Geburtstag feiern: Nehmen Sie Ihr persönliches Event zum Anlass, Spenden zu sammeln. Es gibt viele Anlässe, mit denen Sie Großes bewirken können!

Ein Foto öffnet Herzen

Laden Sie ein ausdrucksstarkes Bild für Ihre Aktion hoch!

Weitersagen und Spenden sammeln

Gemeinsam erreichen Sie Ihr Spendenziel: Erzählen Sie Freunden und Familie von Ihrer Aktion und fordern Sie dazu auf, zu spenden.

Social Media nutzen und teilen

So erreichen Sie noch mehr Menschen mit Ihrer tollen Spendenaktion: Mit wenigen Klicks teilen Sie Ihre Aktion auf Facebook und Twitter. Oder Sie verschicken sie per E-Mail an Ihre Freunde, Familie und Kollegen. Haben Sie eine Homepage? Über einen Einbettungscode können Sie ganz bequem Ihre Spendenaktion auf Ihrer Homepage einbauen!

Spendenaktion ändern

In der ersten E-Mail erhalten Sie einen Link von uns, über den Sie Ihre Spendenaktion jederzeit ändern können.

Spendenquittung

Spendenquittungen stellt Herzenssache ab einem Betrag von 200 Euro aus.

Noch Fragen?

Sie wünschen eine persönliche Betreuung? Schicken Sie eine Mail an: sandra.filtzinger@swr.de

Sie haben Fragen zu den Online-Spendenaktionen? Schicke Sie eine Mail an: michelle.habermehl@swr.de