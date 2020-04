Einen Lichtblick in Corona-Zeiten bietet das Gesangs-Trio "Vocal Deluxe" allen Geburtstagskindern in Stuttgart und Umgebung. Wer will schon alleine seinen Ehrentag feiern?

Das dachten sich die bekennende Geburtstagsliebhaberin Birgit Pläcking und ihre beiden Mitstreiterinnen Zorana Memedovic und Antonia Bott und riefen ihre Aktion “Geburtstagsständchen to Go” ins Leben. Über ihre Homepage bieten die drei Vollblutmusikerinnen diesen besonderen Geburtstagsservice an: Egal, ob für die Oma, den Opa, die Liebste oder den Partner, "Vocal Deluxe" kommt zum Singen und Musizieren in deren Vorgarten, Garten, unter den Balkon oder auf den Parkplatz nebenan - während der Corona-Beschränkungen natürlich nur zu zweit und mit gebührendem Abstand. „Das kann zwar nicht die echte Geburtstagsfeier ersetzen, soll aber dazu beitragen, dass der Geburtstag auch im Jahr 2020 ein unvergesslicher Tag wird“ Birgit Pläcking, "Vocal Deluxe" Musikalische Spende Diese Freude kommt auch unserer Kinderhilfsaktion zugute, denn statt eines Honorars singt "Vocal Deluxe" für eine Spende für Herzenssache. Die Première fand am vergangenen Sonntag in Stuttgart-Sillenbuch statt – Familie und Wetter spielten bei der Überraschung mit und haben bei dem Geburtstagskind große Begeisterung ausgelöst. Terminvereinbarungen für diese Überraschungen unter info@music-consulting.com