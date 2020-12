"Dass Weihnachtsmann & Co auch in dieser Krise so viel Herz beweist, ist für uns eine Ehre. Es fühlt sich wie eine langjährige Freundschaft an, die nun einmal mehr zeigt, was Zusammenhalt bedeutet. Wir sagen von Herzen Danke!"

Gitta Haucke, Geschäftsführerin Herzenssache e.V.