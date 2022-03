Kulinarisches Schlemmen für Herzenssache

per Mail teilen

Im Königssaal des Heidelberger Schlosses beginnt am 28. November das Gourmet Varieté des Sternekochs Martin Scharff. Für jedes verkaufte Premiere-Ticket wird 50 Euro an Herzenssache gespendet.

Atelier Kropp

Magische Unterhaltung: Sterne-Koch Martin Scharff verspricht für sein Gourmet-Varieté auf dem Heidelberger Schloss nicht nur gute Unterhaltung und feines Essen, der Abend soll auch im Zeichen des guten Zwecks stehen.

Die Premiere am 28. November wird daher besondere Tickets verkaufen, von deren Erlös jeweils 50 Euro an Herzenssache gespendet werden! Highlight des Abends: Die Liveschalte zur Spendensendung "Herzenssache - ganz nah". Den krönenden Abschluss bildet die Scheckübergabe an Herzenssache, bei der die Gesamtspendensumme des kulinarischen Abends bekannt gegeben wird.

Tickets gibt es unter: https://www.gourmet-variete-schloss-heidelberg.de/tickets/premieren-ticket/

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten und Spender*innen und wünschen ein köstliches Schlemmen!