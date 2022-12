Kindermusical für Herzenssache-Kids

per Mail teilen

Im Rahmen des Kindermusicals der Sparda-Bank Baden-Württemberg in Stuttgart hatten Kids aus einem Herzenssache-Projekt die Möglichkeit auf eine vorweihnachtliche Auszeit.

Herzenssache e.V.

Mobilität ist eine von vielen wichtigen Säulen für die Arbeit in dem Herzenssache-Projekt in Göppingen, bei dem auch Kindern von Langzeitarbeitslosen die Teilhabe an Freizeitangeboten möglich sein soll. Weil gerade eine Fahrmöglichkeit fehlt, sammelt Herzenssache unter anderem für dieses Projekt Spenden. Damit die Kinder das Musical aber auch schon ohne eigenes Fahrzeug erleben konnten, hat die Sparda-Bank Baden-Württemberg die Kosten für die Anfahrt übernommen.

Im Rahmen des Musicals übergab Martin Hettich, Vorsitzender der Sparda-Bank Baden-Württemberg, einen Spendenscheck über 100.000 Euro, die für viele Herzenssache-Projekte im Südwesten eingesetzt werden sollen.

Das Weihnachtsmusical bringt den Klassiker "Eine Weihnachtsgeschichte" von Charles Dickens kindgerecht und lustig auf die Bühne. Öffentliche Veranstaltungen finden statt am 3., 4., 10. und 11.12., jeweils um 15 Uhr im SpardaWelt Eventcenter in Stuttgart.