Spenden statt Schenken

Geburtstag, Jubiläum, Goldene Hochzeit feiern: Nehmen Sie Ihr persönliches Event zum Anlass, Spenden zu sammeln.

Wählen Sie zwischen zwei Möglichkeiten:

1. Ihre Gäste spenden direkt an Herzenssache

Sie geben Ihren Gästen schon mit der Einladung bekannt, dass Sie sich keine Geschenke wünschen und bitten darum, stattdessen an unsere Kinderhilfsaktion zu spenden. In diesem Schreiben geben Sie unsere Herzenssache-Bankverbindung bekannt. Wenn Sie am Ende gerne wissen möchten, wie viele Spenden anlässlich Ihres Geburtstages eingegangen sind, können Sie Ihre Gäste bitten, als Kennwort "Geburtstag und Ihren Namen" bei der Überweisung mit anzugeben. Wir können Ihnen dann gerne den Gesamtbetrag auf Wunsch nennen.

2. Ihre Gäste übergeben Ihnen die Spenden, Sie überweisen den gesamten Betrag

Ihre Gäste übergeben Ihnen die Spenden, Sie überweisen an uns. Dafür erhalten Sie von uns eine Spendenquittung über den Gesamtbetrag. Gerne stellen wir Ihnen dafür unsere Spendendose zur Verfügung.

Bei beiden Möglichkeiten, können Sie begleitend sehr gerne Ihre Aktion selbst auf herzenssache.de abbilden und Ihren Freunden, Familie und Kollegen den Link schicken. Dort können alle ganz bequem online spenden und so Ihre tolle Aktion unterstützen! Im Spendenbarometer sehen Sie dann genau, wer wie viel für Ihre Aktion gespendet hat.