Hier im Kreis sind viele Förderschulen, Kitas etc. überflutet. Besonders heftig getroffen hat es die Integrative Kindertagesstätte St. Hildegard der Caritas in Bachem, die direkt an der Ahr liegt. Hier musste dringend der Schlamm mit einem Saugpumper abgepumpt werden, da dieser bei bevorstehender Hitze drohte anzutrocknen.