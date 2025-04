Natur erforschen mit dem Herzenssache-Bus

Überraschung zum Herzenssache-Jubiläum! ARD-Wetterexperte Sven Plöger überreicht den 25. bunten Bus in Weinheim. Damit geht es für viele Stadtkids nun raus in die Natur.

Der Herzenssache-Bus wäre ein fantastischer Gewinn für uns - damit könnten wir so viele neue Plätze in der Natur entdecken!

Noch bevor der bunte Jubiläumsbus überraschend in Weinheim eintrifft, ist die Hoffnung bei Biologe Bernd Schlag groß. Um ihn herum kneten gerade Kinder mit großer Sorgfalt ihr Lieblingsinsekt: Spinnen, Marienkäfer und Bienen mit Flügeln aus frisch gepflückten Löwenzahnblättern sind dabei. Die Gesellschaft für Umweltbildung (GUB) in Weinheim hat inmitten der Stadt eine grüne Oase errichtet, damit die Kinder hier Gemüse anbauen und allerlei über die Natur lernen können. Damit es für die Kids auch raus auf den Acker und zu spannenden Naturexpeditionen gehen kann, wird noch dringend ein Fahrzeug benötigt. Hier kommen Sven Plöger und unser Herzenssache-Bus ins Spiel!

Eine Herzenssache für Sven Plöger

Den Bus an ein Naturprojekt zu vergeben, ist für mich eine Herzenssache. Die Kinder können sich dann Tiere und Pflanzen anschauen, praktisch etwas machen, wie die Pflanzen ernten und gegebenenfalls sogar etwas daraus kochen. Sie werden eben an die Natur herangeführt und das ist toll und dafür haben sie den Bus auch verdient.

Trotz Krücken aufgrund einer vorangegangen Knie-Operation lässt es sich der Wetterexperte nicht nehmen, den Bus persönlich in Weinheim zu überreichen. Optisch gesehen kann sich das bunte E-Fahrzeug neben der Vielfalt an farbenfrohen Beeten und gebastelten Kunstwerken sofort sehen lassen. Dementsprechend groß fällt die Freude aus, als klar wird, dass der Bus tatsächlich hier bleiben darf! Was die GUB damit als Erstes unternehmen will, zeigt der Bericht der SWR Landesschau. Aufregenden Forschungsreisen steht nun auf jeden Fall nichts mehr im Weg.