25 Jahre Herzenssache - 25 Herzenssache-Busse!

Er ist auch als Kinderrechtebus oder Heldenbus im Einsatz, fährt Kids an sonst unerreichbare Ziele und ist kaum zu übersehen: der Herzenssache-Bus! Nun gibt es ihn in 25 Varianten.

„Boah, ist der schön bunt!" - Wenn ein Herzenssache-Bus um die Ecke rollt, ist das Staunen der Kinder oft groß. Kein Wunder, denn die farbenfrohen Kunstwerke lassen schon von außen große Abenteuerfahrten erahnen. Mit dem 25. Jubiläum von Herzenssache sind auch 25 bunte Hingucker im Südwesten unterwegs.

Tatsächlich sind die Fahrten so vielfältig, wie die Busse selbst. So hat der Herzenssache-Bus bereits Tanzgruppen zu ihren Auftritten gebracht, Kindern mit einer Behinderung die Teilnahme an vielen Ausflügen ermöglicht, obdachlosen Jugendlichen eine Anlaufstelle gegeben und war auch unter anderem als Kinderrechtebus, Regenbogenbus oder Partybus im Einsatz.

25 verschiedene Kunstwerke

Jeder einzelne Bus erzählt eine eigene Geschichte. Doch überzeugt euch selbst:

Über das Unikat hinaus vergeben wir noch weitere Fahrzeuge - vom Kleinwagen bis zum Neunsitzer - an Projekte, die mit Kindern und Jugendlichen unterwegs sein wollen. Auch dein Projekt muss unbedingt mobil werden?

