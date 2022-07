Ein Jahr nach der Flut

"Herzenssache e.V. hat bereits ganz viel im Ahrtal beigetragen und das von Anfang an. Dafür sind wir unheimlich dankbar. In den Anfängen ging es erstmal um viele schnelle Hilfen, wie Jugendfreizeiten, Spielmöglichkeiten oder auch die Säuberung von Räumlichkeiten. Jetzt sind wir in einer Phase, in der wir uns im Aufbau, teilweise im Wiederaufbau, befinden und dafür braucht es Spenden, aber auch Geduld, weil wir wirklich nachhaltig in die Zukunft gehen möchten."