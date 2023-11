Saarlandweit: Krebs betrifft immer die ganze Familie

So fröhlich wie bei dieser Lama-Wanderung ist Lenie nicht immer, denn ihre Mama hat Krebs. Bei solchen Ausflügen spüren beide, dass sie damit nicht alleine sind - das gibt Kraft.

Dank Fördermitteln von Herzenssache konnte die Saarländische Krebsgesellschaft das Projekt "Regenbogen" im Jahr 2020 in kleinem Umfang starten. Seitdem werden betroffene Familien in einer speziellen psychoonkologischen Sprechstunde beraten. In individuellen Sprechstunden finden Eltern, wie auch Kinder in ihrer besonderen Lebenssituation Entlastung und auch fachlichen Rat.

Außerdem gibt es mindestens einmal pro Monat eine "Auszeit vom Krebs". Das sind Ausflüge und Angebote, bei denen betroffene Familien sich untereinander austauschen und stärken können. Die Kinder fühlen sich verstanden und müssen niemandem erklären, warum Papa oder Mama durch die Krebstherapie keine Haare mehr hat oder viel schneller müde wird. Schon jetzt arbeitet das Projekt mit neun ambulanten Beratungsstellen im Saarland zusammen und ist mit Kliniken, onkologischen Praxen und niedergelassenen Ärzt:innen im gesamten Saarland vernetzt.