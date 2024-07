Malen mit Michael Schulte

Glücksmoment! Auf dem SWR3 Open Air malen Michael Schulte und Kinder mit Behinderung gemeinsam zum Thema Glück. Auch DJ VIZE nimmt sich Zeit für die Herzenssache-Kids.

Was macht euch so richtig glücklich? Auf dem SWR3 Open Air in Mainz haben Michael Schulte und unsere Herzenssache-Kids gemalt, was sie glücklich macht. Dabei kam heraus: die Sonne, das Meer, die Familie, die Musik - und Michael Schulte selbst! Denn der Sänger wurde ganze drei Mal von unseren Kids gemalt. Nichts hätte die Freude über das gemeinsame Meet & Greet deutlicher zeigen können!

"Was war dir schon einmal peinlich?" - Die Kids erfahren lustige Details über DJ VIZE



Doch nicht nur Michael hat unseren Herzenssache-Kids ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Auch DJ VIZE nahm sich Zeit, um die Kids auf ganz besondere Art und Weise kennenzulernen. Bei einem gemeinsamen Frage-Antwort-Spiel fanden VIZE und die Kids heraus, wer von ihnen nachts schnarcht, was ihnen schon einmal peinlich war und wer schon einmal den Geburtstag der Eltern vergessen hat. Klar, dass bei so vielen pikanten Details auch ganz schön viel gelacht wurde!

Die Kinder sind aus dem Herzenssache-Projekt Du bist WIR - ein Projekt, das wir schon lange fördern, da es sich durch ein vielfältiges Angebot an Ausflügen für die Teilhabe von Kindern mit Behinderung einsetzt.