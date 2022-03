Geboren in Kaiserslautern und aufgewachsen in Winnweiler ist Mark Forster ein waschechter Rheinland-Pfälzer. Bekannt wurde der Sänger mit seinem Erfolgshit "Auf dem Weg". Bei seiner steilen Karriere hat er nie den Blick für die Schicksale anderer verloren. Deshalb zögerte er nicht lange, als er von Herzenssache als Botschafter angefragt wurde. Was er mit seiner Heimat verbindet und was Herzenssache für ihn bedeutet, erzählt er uns im Interview. mehr...