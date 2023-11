Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg

per Mail teilen

Gemeinsam mit prominenten Schlagerstars sammelt Andy Borg am 24. November um 20:15 Uhr Spenden für Kinder und Jugendliche im Südwesten.



Spenden-Hotline: 0800 888 15 15

Andy Borg in der großen Sondersendung für die Kinderhilfsaktion Herzenssache e.V. SWR

Schlager-Spaß trifft Herzenssache: Am 24. November widmet Entertainer und Publikumsliebling Andy Borg seine Musik- und Unterhaltungssendung erneut der guten Sache. Im Mittelpunkt der Live-Sendung im SWR- und SR-Fernsehen stehen Kinder und Jugendliche sowie unsere Herzenssache-Projekte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Außerdem begrüßt Andy Borg prominente Gäste aus der Schlager- und Volksmusik wie Oli P., Peter Kraus, die Cappuchinos, Conny & die Sonntagsfahrer, Marcella Carin, Saso Avsenik und die Original Oberkrainer sowie Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten. Alle zusammen engagieren sich für unsere Kinderhilfsaktion und sorgen durch ihren Einblick in unsere Projekte für berührende Momente.

Jetzt spenden und helfen! Die Spendenhotline 0800 888 15 15 ist ab dem 24. November um 6 Uhr freigeschaltet und bis einschließlich 31. Dezember 2023 erreichbar. Hier geht es außerdem zu unserer sicheren Online-Spende. Sendung verpasst? Nach TV-Ausstrahlung ist die Sendung auch in der ARD Mediathek verfügbar.

Auch dabei sind die Musicalkids „Kleine Stars mit Handicap“, Daniel aus Staffel 2 der SWR-Dokuserie "Down The Road" und die beiden Mitmacherinnen Nele und Jule, die mit ihrem selbst geschriebenen Buch Spenden für Herzenssache sammeln. Ein weiteres Highlight: Die Lebensretter-Kids aus unserem Herzenssache-Projekt Keiner ist zu klein, um Lebensretter zu sein!, die ihr Können live an einem Promi unter Beweis stellen.

Ulla Fiebig: Kinder und Jugendliche nicht aus dem Blick verlieren

Unsere Zeit ist geprägt von Krisen. Und gerade deshalb braucht es weiter Unterstützung für Menschen, die sie benötigen. Wir werben dafür, Kinder und Jugendliche in unserer Nachbarschaft nicht aus dem Blick zu verlieren. Es gibt bemerkenswerte Initiativen im Südwesten, die dafür arbeiten, jungen Menschen eine gute Perspektive zu ermöglichen und ihre Talente zu fördern. Diese Projekte freuen sich über jede Spende, egal wie groß sie ist.

Ein großer Dank geht dabei an die Zuschauerinnen und Zuschauer, betont SWR Intendant Kai Gniffke.

Beim Schlager-Spaß mit Andy Borg für die Herzenssache gehen soziales Engagement und gute musikalische Unterhaltung Hand in Hand. Es ist ein starkes und wichtiges Signal, dass Menschen im Südwesten für andere einstehen und zusammenhalten. Ich danke ganz besonders den Zuschauerinnen und Zuschauern, die mit ihrem Beitrag helfen, Kindern und Jugendlichen in Not Chancen und Perspektiven zu geben.

Diese neuen Herzenssache-Projekte sind ebenfalls Teil der Sendung

Spenden-Hotline für das Publikum

Auch Zuschauer:innen können sich mit ihren Spenden daran beteiligen, dass wichtige Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche im Südwesten unterstützt werden. Dazu wird ein Spendentelefon eingerichtet: Prominente und Mitarbeiter:innen der Sparda-Bank Baden-Württemberg und der Sparda-Bank Südwest nehmen - ehrenamtlich - während der Sendung unter der Spendenhotline 0800 888 15 15 Anrufe und Spenden entgegen.

Wir sagen von Herzen Danke an alle, die mit Ihrer Spende benachteiligte Kinder und Jugendliche im Südwesten unterstützen.